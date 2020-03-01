Хэмилтон: Нам нужна более качественная резина

В 2021 году Формула 1 переходит на 18-дюймовую резину, и Льюис Хэмилтон считает, что в Pirelli должны постараться, чтобы шины следующего поколения были более эффективными. В этом сезоне команды продолжают работать с такой же резиной, что и в предыдущем, поскольку их не устроили характеристики шин, которые итальянские шинники собирались использовать в 2020 году.

На вчерашней встрече с журналистами шестикратного чемпиона мира спросили, не возникает ли каких-либо сложностей в работе с резиной из-за того, что в этом году давление в шинах будет повышено.

«В Pirelli представили прототипы шин 2020 года, но они оказались хуже (чем привычная резина). Для нас несложно работать с прежними шинами ещё один сезон, – ответил Льюис. – В том, что они собираются повысить давление, нет ничего хорошего, ведь в прошлом году с резиной всё было нормально, но она однозначно была перекачана.

Чтобы двигаться вперёд, мы просто должны настаивать, что всегда хотим иметь дело с самыми лучшими технологиями, с лучшими технологическими партнёрами. И мы продолжим подгонять Pirelli, чтобы они постарались и работали лучше. В 2020 году проблем с шинами не будет, но нам нужна более качественная резина, и это очень важно.

Мы годами говорим о тепловой деградации шин. А когда в Бразилии у нас было совещание с шинниками Pirelli, они сказали, что никогда не слышали о такой деградации. Поэтому теперь мы стараемся лучше им всё объяснять.

Я не знаю, кто ставил задачи перед Pirelli на 2020 год, но однозначно, что с подготовкой шин для этого сезона они справились неважно. Поэтому я надеюсь, что на 2021 год мы поставим перед ними более чёткие цели, которых они в состоянии достичь».