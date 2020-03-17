Константин Терещенко выступит в “24 часах Ле-Мана”

Константин Терещенко примет участие в легендарном марафоне «24 часа Ле Мана» в составе команды Duqueine Engineering. В одном экипаже с россиянином выступят француз Тристан Гомменди и швейцарец Джонатан Хирши.

Константин Терещенко: «24 часа Ле-Мана – одна из самых культовых гонок в мире. Многие пилоты только мечтают проехать ее хотя бы раз в своей карьере, и я очень рад, что получил уже второй шанс. Со своей стороны приложу максимум усилий, чтобы мы не просто финишировали, а возглавили итоговую таблицу соревнований».