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Автоспорт

Константин Терещенко выступит в “24 часах Ле-Мана”

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Константин Терещенко примет участие в легендарном марафоне «24 часа Ле Мана» в составе команды Duqueine Engineering. В одном экипаже с россиянином выступят француз Тристан Гомменди и швейцарец Джонатан Хирши.

Константин Терещенко: «24 часа Ле-Мана – одна из самых культовых гонок в мире. Многие пилоты только мечтают проехать ее хотя бы раз в своей карьере, и я очень рад, что получил уже второй шанс. Со своей стороны приложу максимум усилий, чтобы мы не просто финишировали, а возглавили итоговую таблицу соревнований».

Источник:www.f1news.ru
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