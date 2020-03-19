Четыре команды помогут в борьбе с коронавирусом

По информации RaceFans, четыре команды Формулы 1 помогут своим правительствам в создании технологий для спасения жизней при пандемии коронавируса.

Команды Mercedes, Red Bull, McLaren и Williams ответили на призыв правительств, обратившихся за помощью к компаниям, имеющим опыт и знания в области высоких технологий. Среди технологий, которыми команды могли бы помочь – разработка новых систем искусственной вентиляции лёгких.

Поскольку четыре первых этапа сезона Формулы 1 отложены, у команд есть время и возможность участвовать в разработке медицинской аппаратуры.