В Red Bull поддерживают перенос летнего перерыва

Мы писали о том, что Всемирный совет FIA одобрил перенос летнего перерыва с августа на апрель – в Red Bull Racing поддерживают эту идею – и сочувствуют тем, кто заболел.

«В ситуации расширения пандемии вируса COVID-19, в Aston Martin Red Bull Racing поддерживают решение Формулы 1 и FIA о переносе ежегодного летнего перерыва с августа на март/апрель 2020 года – и продлении его до 21 дня. Мы планируем закрыть базу 27 марта на трехнедельный перерыв, но в связи с меняющимся характером пандемии можем скорректировать эту дату.

Все мы очень хотим вернуться к гонкам, но характер глобальной пандемии меняются с каждым часом, а её последствия выходят далеко за рамки нашего вида спорта. Мы согласны с мерами, принятыми для снижения рисков передачи инфекции – и поддержим любые дальнейшие отсрочки в проведении гонок, которые будут необходимы.

Здоровье, безопасность и благополучие сотрудников команды, гостей, болельщиков и местного населения – наш безусловный приоритет, мы принимаем все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. Мы и в дальнейшем будем предпринимать все усилия, чтобы защитить наших сотрудников на базе с помощью мер, предложенных правительством Великобритании и медицинскими специалистами.

Мы разделяем разочарование наших болельщиков и партнеров, которые приобрели билеты на отложенные Гран При. Мы желаем всего наилучшего коллегам из McLaren и Pirelli, восстанавливающихся после вируса COVID-19, а также сотрудникам команды McLaren, которые сейчас остаются в карантине в Австралии», – сказано в заявлении команды.