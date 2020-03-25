В Монреале оценили шансы провести Гран При Канады

В понедельник организаторы Гран При Азербайджана объявили о переносе гонки из-за пандемии коронавируса. Таким образом, теперь первым в списке этапов, где может начаться сезон Формулы 1, значится Гран При Канады. Промоутер этапа в Монреале Франсуа Дюмонтье высказывает сдержанный оптимизм и оценивает шансы провести гонку 14 июня как «50/50».

«Мы собираемся сообщить о своих планах в период между Пасхой и 1 мая, – говорит Дюмонтье в интервью монреальскому HuffPost. – Фактически мы договорились об этом с Формулой 1, поскольку начало мая – последний срок, когда мы должны начать подготовку автодрома к Гран При.

Мы рассматриваем два варианта: гонка состоится 14 июня или будет отложена. Гран При Канады не будет отменён, но может быть перенесён на более поздние сроки. Уже можно забыть о том календаре на 2020-й, который существует. Страны будут менять даты проведения Гран При, и нам придётся идти на определённые уступки и компромиссы.

Как вы знаете, я не могу провести Гран При Канады в Монреале в ноябре. Гонка должна пройти в сроки, когда позволяет погода. Это может быть конец лета или начало осени».

Дюмонтье добавил, что в 2020-м канадский этап не состоится только при одном условии – отмене всего чемпионата. При этом он допустил, что формат гоночного уик-энда может быть сокращён до двух дней, чтобы провести как можно больше из перенесённых этапов.