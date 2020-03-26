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Автоспорт

Хюлкенберг: В Монако комендантский час только ночью

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У Нико Хюлкенберга нет контракта на этот сезон ни с одной из серий, немец спасается от коронавируса в своей квартире в Монако – и не видит в этом проблем.

Нико Хюлкенберг: «В Монако комендантский час действует только ночью, так что он не мешает мне совершать пробежки по привычному расписанию и заниматься на улице. Я стараюсь поддерживать хорошую форму.

Сейчас у меня есть время на то, что в прошлом сделать не удавалось. Я могу готовить, отдыхать на балконе, общаться по телефону с теми, кого давно не слышал.

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В минувший уик-энд я впервые участвовал в виртуальных гонках. Получилось забавно, но с реальными гонками это ничего общего не имеет.

В вынужденной изоляции нет ничего хорошего, но все мы должны постараться извлечь из неё максимум пользы».

Источник:www.f1news.ru
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