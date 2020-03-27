Организаторы Ле-Мана отказались от проведения дня тестов

На прошлой неделе организаторы «24 часов Ле-Мана» объявили о переносе марафона на сентябрь. Сегодня было объявлено, что день тестов, который традиционно проходит за две недели до старта, в этом году не состоится.

Автомобильный клуб ACO, организующий «24 часа Ле-Мана», вынужденно пошёл на этот шаг из-за плотного расписания соревнований на трассе Сарте.

«Мы решили в этом году не проводить тестовый день перед Ле-Маном, – говорит Пьер Фийон, президент автомобильного клуба ACO. – Причина в том, что трасса будет перегружена. Как вы знаете, «24 часа Ле-Мана» запланированы на 19-20 сентября, а тестовый день, как правило, проходит за две недели до гонки.

В случае проведения тестового дня, он должен состояться через неделю после мотоциклетного суточного марафона, запланированного на 29-30 августа. Провести два таких крупных соревнования за три недели – сама по себе сложная задача, так что нам пришлось пересмотреть приоритеты и пожертвовать днём тестов.

Свободные заезды на неделе перед гонкой остаются в силе, поэтому у команд будет достаточно времени для тестирования машин, а у неопытных гонщиков для знакомства с трассой. Вскоре мы сообщим все детали».