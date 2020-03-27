Пятница, 27 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортОрганизаторы Ле-Мана отказались от проведения дня тестов
Автоспорт

Организаторы Ле-Мана отказались от проведения дня тестов

AdminНет комментариев
Добавлено

На прошлой неделе организаторы «24 часов Ле-Мана» объявили о переносе марафона на сентябрь. Сегодня было объявлено, что день тестов, который традиционно проходит за две недели до старта, в этом году не состоится.

Автомобильный клуб ACO, организующий «24 часа Ле-Мана», вынужденно пошёл на этот шаг из-за плотного расписания соревнований на трассе Сарте.

«Мы решили в этом году не проводить тестовый день перед Ле-Маном, – говорит Пьер Фийон, президент автомобильного клуба ACO. – Причина в том, что трасса будет перегружена. Как вы знаете, «24 часа Ле-Мана» запланированы на 19-20 сентября, а тестовый день, как правило, проходит за две недели до гонки.

Читайте также:  Видео: Съемочный день с McLaren MCL35

В случае проведения тестового дня, он должен состояться через неделю после мотоциклетного суточного марафона, запланированного на 29-30 августа. Провести два таких крупных соревнования за три недели – сама по себе сложная задача, так что нам пришлось пересмотреть приоритеты и пожертвовать днём тестов.

Свободные заезды на неделе перед гонкой остаются в силе, поэтому у команд будет достаточно времени для тестирования машин, а у неопытных гонщиков для знакомства с трассой. Вскоре мы сообщим все детали».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

14 + два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
В Haas подтвердили контракты с Фиттипальди и Делетразом

В IndyCar запускают свой виртуальный чемпионат

Гонка «500 миль Индианаполиса» перенесена на август

Берни Экклстоун: Вольфф перейдёт в Aston Martin

Организаторы отложили «Фестиваль скорости» в Гудвуде

Закрыть