В Haas подтвердили контракты с Фиттипальди и Делетразом

Команда Haas объявила о подписании контрактов тестового и резервного пилотов с Пьетро Фиттипальди и Луи Делетразом на сезон 2020 года. Оба гонщика будут работать на симуляторе и приезжать вместе с Haas на Гран При. Кроме того, Фиттипальди и Делетраз представят команду на втором этапе виртуального чемпионата Формулы 1, который намечен на 5 апреля.

Гюнтер Штайнер, руководитель команды: «Разумеется, мы собирались сделать заявление о контракте в начале сезона на Гран При Австралии, но приоритеты изменились из-за глобальной вспышки коронавируса в мире.

Пьетро и Луи отлично зарекомендовали себя в последние 12 месяцев, и мы рады подтвердить, что они оба становятся тестовым и резервным пилотами Haas. В прошлом сезоне, когда команда столкнулась с трудностями, их работа на симуляторе, без сомнений, оказалась полезной. Мы рады продолжить сотрудничество с ними в 2020-м, когда команда вернётся к работе.

Я с нетерпением жду, когда они смогут внести свой вклад в нашу гоночную программу, оказывая помощь Роману Грожану, Кевину Магнуссену и всем инженерам в работе с Haas VF-20».

Пьетро Фиттипальди: «Не могу дождаться, чтобы продолжить работу в Haas в новом статусе после прошлого сезона. Я благодарен Джину Хаасу и Гюнтеру Штайнеру за эту возможность и веру в меня.

В Формуле 1 никогда не перестаёшь учиться – не важно, проводите вы часы в симуляторе или за рулём настоящей машины. Я уже многое сделал вместе с Haas, проехав более 2000 километров на тестах. Здорово, что у меня будут новые возможности, и я за короткое время освоился в команде».

Луи Делетраз: «Статус тестового и резервного гонщика – ещё один шаг на пути к моей конечной цели – выступлениям в Формуле 1. Я дебютировал в Формуле 1 за рулём Haas, и очень рад, что после прошлогодней работы на симуляторе получил роль тестового и резервного гонщика. Я благодарен Джину Хаасу и Гюнтеру Штайнеру за то, что они включили меня в свою программу в этом качестве.

Бонусом для меня является то, что этапы Формулы 2 проходят вместе с Формулой 1, так что команда будет видеть меня в гонках, а я смогу больше времени проводить с ними».