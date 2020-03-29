Воскресенье, 29 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортВ Ferrari подарили карету скорой помощи медикам Модены
Автоспорт

В Ferrari подарили карету скорой помощи медикам Модены

AdminНет комментариев
Добавлено

Компания Ferrari в рамках оказания помощи медицинским службам города Модена приобрела для них карету скорой помощи, специально оборудованную для работы в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

Итальянские медики сейчас трудятся с колоссальным напряжением сил, центр, и новый автомобиль, поступивший в распоряжение местного центра скорой помощи, будет очень кстати. Его предполагается использовать не только для транспортировки больных в пределах городской черты, но при необходимости и из сельской местности.

Читайте также:  WEC: Экипаж Ника де Вриза выиграл «6 часов Фудзи»

Компания USL, которая будет эксплуатировать эту карету скорой помощи, от имени всего своего коллектива поблагодарила руководство и сотрудников Ferrari за столь нужную помощь в это непростое время.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

девятнадцать − шесть =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
В Сильверстоуне ждут решения от Формулы 1

Култхард: Гонки возобновятся, но без публики на трибунах

Уиккенс возвращается в гонки, для начала в виртуальные

Виртуальную Гонку Легенд выиграл Дарио Франкитти

Ф3: Команда Van Amersfoort на грани банкротства

Закрыть