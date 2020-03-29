В Ferrari подарили карету скорой помощи медикам Модены

Компания Ferrari в рамках оказания помощи медицинским службам города Модена приобрела для них карету скорой помощи, специально оборудованную для работы в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

Итальянские медики сейчас трудятся с колоссальным напряжением сил, центр, и новый автомобиль, поступивший в распоряжение местного центра скорой помощи, будет очень кстати. Его предполагается использовать не только для транспортировки больных в пределах городской черты, но при необходимости и из сельской местности.

Компания USL, которая будет эксплуатировать эту карету скорой помощи, от имени всего своего коллектива поблагодарила руководство и сотрудников Ferrari за столь нужную помощь в это непростое время.