В Brembo приобрели акции Pirelli

Представители итальянского производителя тормозов, компании Brembo, подтвердили покупку пакета из 2,43% акций шинной компании Pirelli.

Акции Pirelli в этом году упали на 40% и сейчас торгуются на уровне, близком к самому низкому с 2017 года, когда компания стала публичной.

Исполнительный директор Pirelli Марко Тронкетти Провера, заявил, что приход Brembo в качестве акционера в столь сложной рыночной ситуации свидетельствует о хороших перспективах.

В Pirelli сейчас нацеливаются на премиальный сегмент автомобильного рынка, на котором работает и Brembo,