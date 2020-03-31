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Автоспорт

В Brembo приобрели акции Pirelli

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Представители итальянского производителя тормозов, компании Brembo, подтвердили покупку пакета из 2,43% акций шинной компании Pirelli.

Акции Pirelli в этом году упали на 40% и сейчас торгуются на уровне, близком к самому низкому с 2017 года, когда компания стала публичной.

Исполнительный директор Pirelli Марко Тронкетти Провера, заявил, что приход Brembo в качестве акционера в столь сложной рыночной ситуации свидетельствует о хороших перспективах.

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В Pirelli сейчас нацеливаются на премиальный сегмент автомобильного рынка, на котором работает и Brembo,

Источник:www.f1news.ru
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