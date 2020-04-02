Доменикали: Формулу 1 ждёт переходный год

В интервью Autosprint бывший руководитель команды Ferrari Стефано Доменикали, а сегодня – исполнительный директор Lamborghini, говорил о последствиях глобальной пандемии для Формулы 1.

Стефано Доменикали: «Чтобы начать сезон, нужно сначала получить разрешение от стран, в которых сейчас карантин.

Очевидно, что Формулу 1 ждёт переходный год, по ходу которого всем участникам – большим и маленьким командам, их владельцам, гонщикам, организаторам, телекомпаниям – придётся смириться с серьёзными финансовыми потерями, чтобы спорт смог себя спасти».