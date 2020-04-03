Берни Экклстоун: Не понимаю, откуда такой ажиотаж!

Накануне стало известно, что бывший глава менеджмента Формулы 1 Берни Экклстоун готовится в четвёртый раз стать отцом – летом у жены 89-летнего бизнесмена родится сын. По словам Берни, он не понимает, почему к предстоящему событию приковано столь большое внимание со стороны публики.

Берни Экклстоун: «Не вижу никакой разницы между тем, чтобы стать отцом в 89 и 29 лет. Полагаю, в любом возрасте у людей одинаковые проблемы, так что всё нормально. В этом нет ничего необычного. Я какое-то время не работал, так что у меня было достаточно времени для того, чтобы практиковаться!

Моя жена в восторге, но мы не до конца понимаем, откуда такой ажиотаж! Я очень счастлив и очень рад за жену, которая несколько лет хотела ребёнка. Я рад, что у неё останется сын, когда меня не станет.

Мы в порядке, сейчас находимся в Бразилии. У нас ещё время, чтобы последить за развитием ситуации и решить, где рожать – в Бразилии или Англии. Все мои близкие очень рады за меня.

Имя ребёнка? Ещё рано выбирать».