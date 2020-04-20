50 лет автодрому Поль Рикар

Пятьдесят лет назад, 19 апреля 1970 года, был официально открыт автодром в Ле-Кастелле, названный в честь построившего её алкогольного магната Поля Рикара.

Гран При Франции проводился на множестве трасс, прежде это были обычные дороги, закрытые на время гонок. Одним из первых полноценных автодромов стал автодром у городка Ле-Кастелле, построенный в 1969 году.

Про сорт здесь.

Гран При Франции проходил в Реймсе, Ле-Мане, Дижоне, Руане, Клермон-Ферране и Маньи-Кур, а в 1971-м его впервые приняла трасса в Ле-Кастелле.

На тестах в 1986-м произошла трагедия – под перевернувшимся и вспыхнувшим Brabham погиб Элио де Анжелис. После этого конфигурацию сократили чуть ли не в половину, чтобы не использовать в гонках место, где произошла авария.

В конце 80-х автодром Поль Рикар не смог противостоять президенту страны Франсуа Миттерану, мечтавшему, чтобы гонка проходила не на юге, а в центральной части Франции, откуда он был родом. Именно там был реконструирован заштатный Маньи-Кур, несколько лет принимавший Гран При Формулы 1.

С уходом Миттерана потерялся интерес и к гонке в Маньи-Кур. Гран При Франции несколько раз тщетно пытались реорганизовать, но только в 2018-м национальный этап вернулся на французскую землю – в Поль-Рикар. И хотя эту гонку часто называют одной из самых скучных в календаре, возвращение получилось долгожданным и востребованным.