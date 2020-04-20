Магнуссен: Мосты с McLaren и Renault не сожжены

Ещё до начала кризиса владелец Haas F1 Джин Хаас намекал, что при повторении прошлогодних неудач команда может покинуть Формулу 1. Гонщик Haas F1 Кевин Магнуссен заявил в интервью BT, что шансов на переход в одну из трёх сильнейших команд минимальны, но с остальными он готов вести переговоры.

Кевин Магнуссен: «Прошлый опыт меня не пугает – я открыт для любых вариантов. И хотя в McLaren и Renault мне порой приходилось непросто, я с большим уважением отношусь к этим командам.

Про сорт здесь.

В McLaren вычеркнули меня из числа основных пилотов, пережить это было непросто, но эта команда дала мне шанс в Формуле 1, я до сих пор благодарен им за это. В Renault дали мне второй шанс, когда я уже почти выбыл из Формулы 1, им я тоже очень благодарен.

По отношению к McLaren и Renault с моей стороны мосты не сожжены. Думаю, с их стороны тоже. К тому же, с тех пор в обеих командах сменилось руководство.

Есть ещё вариант с Alfa Romeo, ведь Фредерик Вассёр руководил командой, когда я выступал за Renault. Тогда атмосфера была весьма напряженной, но сегодня всегда с радостью приветствуем друг друга».