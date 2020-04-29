Монтедземоло: Этот сезон войдёт в историю

Бывший президент Ferrari Лука ди Монтедземоло считает вполне полноценным предстоящий сезон, даже если он будет включать всего восемь или десять Гран При…

Лука ди Монтедземоло: «Нас ждёт особый сезон, который подарит нам нового чемпиона и войдёт в историю благодаря своей уникальности. Надеюсь, мы сможем завести моторы, но за закрытыми дверями и с гарантией безопасности, иначе сезон может оказаться очень коротким.

Продлил бы я контракт с Феттелем? Да, Себастьян по-прежнему быстр, у него большой опыт, и я не считаю, что ему не хватает мотивации. Кроме того, его присутствие в команде очень полезно для Леклера.

Шарль очень талантлив, но должен доказать, что вновь может быть лучшим после великолепного прошлого сезона – и это станет хорошим прессингом для Феттеля».