В Williams готовы продать команду

В Williams Racing объявили о расторжении контракта с британской компанией ROKiT, до последнего времени являвшейся титульным партнёром этой команды Формулы 1. Причём только в прошлом июле было объявлено о продлении спонсорского соглашения с трёх до пяти лет. Причины такого решения не объясняются.

Более того, как явствует из опубликованной в пятницу финансовой отчётности компании Williams Grand Prix Holdings PLC за 2019 год и официальных комментариев к ней, команда может быть выставлена на продажу.

Крайне слабые результаты Williams на протяжении двух сезонов привели к снижению призовых выплат от Формулы 1 – они сократились на 35 миллионов фунтов стерлингов. Общие же доходы в прошлом году снизились на 13 млн. фунтов.

Тем не менее, в Williams надеются, что меры по реструктуризации компании, продажа контрольного пакета акций технологического подразделения Williams Advanced Engineering, долгосрочный контракт с Mercedes на поставку двигателей и полученные кредитные средства обеспечат команде «ресурсы для осуществления нового стратегического плана».

Возможная продажа всей компании – один из сценариев, который рассматривается советом директоров Williams. Но не единственный, поскольку также будут делаться попытки привлечь новых инвесторов и акционеров.

«Хотя никакие решения пока не приняты, для того, чтобы переговоры с заинтересованными сторонами стали возможными, компания объявляет о начале формального процесса продажи, – говорится в опубликованном 29 мая заявлении руководства Williams. Конкретных предложений об этом команда не получала, но предварительные переговоры с потенциальными инвесторами уже идут.

Также в заявлении подчёркивается, что бюджет на этот сезон у Williams есть: «Хотя компания столкнулась с рядом трудностей, в настоящее время Williams располагает необходимыми средствами и готова вернуться к гонкам, как только позволит календарь 2020 года».

В предыдущих двух сезонах Williams занимала последнее, 10-е место в Кубке конструкторов.

«Финансовые результаты 2019 года отражают недавнее падение конкурентоспособности команды Формулы 1 и последовавшее снижение доходов от участия в чемпионате, – прокомментировал Майк О’Дрисколл, исполнительный директор Williams. – Предыдущие два сезона были очень тяжёлыми. В последние девять месяцев мы предприняли значительные шаги по реструктуризации команды и укрепили её техническое руководство.

Конечно, сезон 2020 года был прерван из-за пандемии, и это повлияет на наши доходы. Команда также объявляет о разрыве отношений с титульным парнёром, компанией ROKiT, и основным спонсором – ROK Drinks.

Как и многие другие предприятия, мы приняли широкомасштабные меры по смягчению последствий происходящего, в том числе продлили период вынужденных отпусков для большинства сотрудников.

Поскольку этот ужасный глобальный кризис постепенно проходит, все в Williams Racing готовы к старту нового сезона».