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Автоспорт

Томбасис: Формула 1 готова к ограничению бюджетов

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На прошлой неделе Всемирный Совет FIA по автоспорту утвердил ограничение бюджета команд суммой в 145 миллионов долларов. Технический директор FIA Николас Томбасис считает, что Формула 1 хорошо подготовилась к этим ограничениям.

Николас Томбасис: «Любое правило работает только в том случае, если его соблюдение можно контролировать. В FIA уже есть директор по финансовым вопросам со своей командой, мы больше года общаемся с финансовыми отделами и бухгалтериями команд, чтобы избежать возможных сложностей.

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Позади серьёзная подготовительная работа. Команды используют разные бизнес-модели, важно было убедиться, что мы сможем охватить все это многообразие.

Очевидно, что сезон 2021 года станет своего рода тестовым, но мы начнём тесты уже в этом году. Сейчас нет обязательного для всех ограничения бюджетов, но мы запустим систему контроля, дав ей сначала поработать на холостом ходу. Команды уже в этом году добровольно могут действовать так, словно ограничения уже в силе, чтобы убедиться в том, что все механизмы контроля и учета работают должным образом».

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Источник:www.f1news.ru
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