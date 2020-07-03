Элбон: Уже в первый день результаты оказались плотными

Гонщик Red Bull Racing Алекс Элбон закончил вторую пятничную тренировку 13-м, но доволен тем, как всё прошло…

Алекс Элбон: «В Австрии легко набрать нужный темп. Уже в первый день результаты оказались очень плотными. Здесь относительно простая трасса. Если бы мы начинали сезон в Венгрии, могли возникнуть некоторые сложности с машиной, но здесь всё хорошо.

Мы точно знаем, в каком направлении должны двигаться и над чем работать завтра на коротких и длинных сериях кругов. Кроме того, мы хотим опробовать разные режимы работы двигателя, чтобы собрать информацию».