Пятница, 3 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортЭлбон: Уже в первый день результаты оказались плотными
Автоспорт

Элбон: Уже в первый день результаты оказались плотными

AdminНет комментариев
Добавлено

Гонщик Red Bull Racing Алекс Элбон закончил вторую пятничную тренировку 13-м, но доволен тем, как всё прошло…

Алекс Элбон: «В Австрии легко набрать нужный темп. Уже в первый день результаты оказались очень плотными. Здесь относительно простая трасса. Если бы мы начинали сезон в Венгрии, могли возникнуть некоторые сложности с машиной, но здесь всё хорошо.

Мы точно знаем, в каком направлении должны двигаться и над чем работать завтра на коротких и длинных сериях кругов. Кроме того, мы хотим опробовать разные режимы работы двигателя, чтобы собрать информацию».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Тото Вольфф о системе DAS: Мы считаем, что правы

Хорнер: У нас остаются сомнения по поводу системы DAS

В Шпильберге небольшой дождь

Чейз Кэри о второй половине календаря…

Алекс Элбон: Мне не хватало скорости этих машин

Закрыть