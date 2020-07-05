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Автоспорт

В FIA напомнили о соблюдении ограничений

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В Штирии несколько недель нет заболевших вирусом, вне автодрома маски никто не носит. На этом фоне изолированная от остального мира Формула 1 выглядит островком стерильности – безусловное соблюдение всех ограничений служит гарантией проведения других заявленных этапов в странах, где обстановка не столь спокойная.

В публичных местах все сотрудники команд носят маски, максимально ограничивая круг общения, но за кадром такое общение происходит. Накануне оператор немецкого Sky снял диалог Себастьяна Феттеля из Ferrari с руководством Red Bull Racing, в котором все были без масок. После эфира в FIA напомнили его участникам о строгой необходимости соблюдения всех ограничений.

«Никто не обязан соблюдать этот Кодекс COVID-19, и FIA не будет наказывать за его несоблюдение, но любое лицо, которое не согласится его соблюдать, не получит доступа и не сможет присутствовать на любом проводимом событии», – говорится в Кодексе поведения FIA.

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Комментируя этот инцидент, консультант Red Bull Хельмут Марко заявил в эфире немецкого Sky: «У нас хорошие отношения [с Себастьяном], почему мы не можем приветствовать друг друга и говорить о старых добрых временах».

Источник:www.f1news.ru
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