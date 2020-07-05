В FIA напомнили о соблюдении ограничений

В Штирии несколько недель нет заболевших вирусом, вне автодрома маски никто не носит. На этом фоне изолированная от остального мира Формула 1 выглядит островком стерильности – безусловное соблюдение всех ограничений служит гарантией проведения других заявленных этапов в странах, где обстановка не столь спокойная.

В публичных местах все сотрудники команд носят маски, максимально ограничивая круг общения, но за кадром такое общение происходит. Накануне оператор немецкого Sky снял диалог Себастьяна Феттеля из Ferrari с руководством Red Bull Racing, в котором все были без масок. После эфира в FIA напомнили его участникам о строгой необходимости соблюдения всех ограничений.

Helmut Marko was asked about this meeting: he said that they have contracts with Verstappen/Albon and the situation hasn’t changed. “We have a good relationship [with Seb] and why should we not greet each other nicely and talk about the good old times”#SkyGermany pic.twitter.com/54X3e0eKmp — tami. (@Vetteleclerc) July 4, 2020

«Никто не обязан соблюдать этот Кодекс COVID-19, и FIA не будет наказывать за его несоблюдение, но любое лицо, которое не согласится его соблюдать, не получит доступа и не сможет присутствовать на любом проводимом событии», – говорится в Кодексе поведения FIA.

Комментируя этот инцидент, консультант Red Bull Хельмут Марко заявил в эфире немецкого Sky: «У нас хорошие отношения [с Себастьяном], почему мы не можем приветствовать друг друга и говорить о старых добрых временах».