В FIA напомнили о соблюдении ограничений

В Штирии несколько недель нет заболевших вирусом, вне автодрома маски никто не носит. На этом фоне изолированная от остального мира Формула 1 выглядит островком стерильности – безусловное соблюдение всех ограничений служит гарантией проведения других заявленных этапов в странах, где обстановка не столь спокойная.

В публичных местах все сотрудники команд носят маски, максимально ограничивая круг общения, но за кадром такое общение происходит. Накануне оператор немецкого Sky снял диалог Себастьяна Феттеля из Ferrari с руководством Red Bull Racing, в котором все были без масок. После эфира в FIA напомнили его участникам о строгой необходимости соблюдения всех ограничений.

Helmut Marko was asked about this meeting: he said that they have contracts with Verstappen/Albon and the situation hasn’t changed.

“We have a good relationship [with Seb] and why should we not greet each other nicely and talk about the good old times”#SkyGermany pic.twitter.com/54X3e0eKmp

