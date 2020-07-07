Вторник, 7 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортРоберт Кубица проведёт тренировку c Alfa Romeo
Автоспорт

Роберт Кубица проведёт тренировку c Alfa Romeo

AdminНет комментариев
Добавлено

В этот уик-энд Роберт Кубица проведёт пятничную тренировку в составе Alfa Romeo, заменив Антонио Джовинацци в первой сессии свободных заездов.

Роберт Кубица: «С нетерпением жду возвращения за руль в этот уик-энд. Цель остаётся прежней – предоставить максимум информации инженерам, дать им информацию о том, как ведёт себя машина.

Этот уик-энд будет непривычным с той точки зрения, что несколько дней назад команда провела здесь гонку, а теперь нам нужно уточнить те данные, что удалось собрать по ходу прошлого Гран При».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Клэр Уильямс: Инвесторы проявляют стойкий интерес

Гран При Штирии: Расписание пресс-конференций

Лео Турини о некоторых итогах Гран При Австрии

Уэббер: В Ferrari Сайнсу будет слишком жарко

Росс Браун об итогах Гран При Австрии…

Закрыть