Роберт Кубица проведёт тренировку c Alfa Romeo

В этот уик-энд Роберт Кубица проведёт пятничную тренировку в составе Alfa Romeo, заменив Антонио Джовинацци в первой сессии свободных заездов.

Роберт Кубица: «С нетерпением жду возвращения за руль в этот уик-энд. Цель остаётся прежней – предоставить максимум информации инженерам, дать им информацию о том, как ведёт себя машина.

Этот уик-энд будет непривычным с той точки зрения, что несколько дней назад команда провела здесь гонку, а теперь нам нужно уточнить те данные, что удалось собрать по ходу прошлого Гран При».