Энди Кауэлл перейдёт в Aston Martin?

Мы писали о том, что в начале 2021 года управляющий директор Mercedes High Performance Powertrains (HPP) Энди Кауэлл, создавший знаменитые гибридные турбомоторы, выигравшие шесть титулов подряд, покинет компанию.

Многие были уверены, что Кауэлл окажется в Ferrari, но ходят слухи, что его следующее место работы – компания Aston Martin. Daimler AG владеет акциями Aston Martin. Кауэлл получит новую возможность для профессионального роста, новый вызов, о котором он мечтал.

С 1 августа пост исполнительного директора Aston Martin займёт бывший руководитель Mercedes-AMG Тобиас Мёрс, собирающий вокруг себя лучших специалистов – Кауэлла он давно и хорошо знает.