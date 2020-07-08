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Автоспорт

Энди Кауэлл перейдёт в Aston Martin?

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Мы писали о том, что в начале 2021 года управляющий директор Mercedes High Performance Powertrains (HPP) Энди Кауэлл, создавший знаменитые гибридные турбомоторы, выигравшие шесть титулов подряд, покинет компанию.

Многие были уверены, что Кауэлл окажется в Ferrari, но ходят слухи, что его следующее место работы – компания Aston Martin. Daimler AG владеет акциями Aston Martin. Кауэлл получит новую возможность для профессионального роста, новый вызов, о котором он мечтал.

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С 1 августа пост исполнительного директора Aston Martin займёт бывший руководитель Mercedes-AMG Тобиас Мёрс, собирающий вокруг себя лучших специалистов – Кауэлла он давно и хорошо знает.

Источник:www.f1news.ru
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