Ф-1. Гран-при Штирии: превью, мнение букмекеров, трансляция

Часто в конце гоночного уик-энда гонщики, потерпевшие неудачу в гонке, хотели бы иметь шанс повторить ее, но следующую гонку на этой трассе приходится ждать целый год, а тогда соотношение сил в Формуле-1 будет совершенно другим. Однако теперь, впервые в истории Формулы 1, у тех, кто потерпел неудачу, будет возможность реабилитироваться через неделю и все из-за коронавируса. А тех, кто чувствует себя неудовлетворенным после Гран При Австрии, действительно много. Таким образом, Гран-при Штирии может быть совершенно иным, чем гонка на прошлой неделе.

Основная информация о Гран При

Трасса: Red Bull Ring

Длина трассы: 4318 км

Количество кругов Гран При: 71

Последний победитель: Валттери Боттас (Mercedes, 2020)

Рекорд (гонка): 1:06.957, Кими Райкконен (Ferrari, 2018)

Рекорд (квалификация): 1:02.939, Валттери Боттас (Mercedes, 2020)

Проблемы с надежностью

Во время первой гонки выяснилось, что длинный перерыв сработал со знаком минус для многих команд и пилотов. Можно было увидеть проблемы с тормозами, двигателями, коробками передач, шинами, подвеской, электроникой и даже с простыми ошибками нескольких чемпионов мира. Это, безусловно, связано с рекордным перерывом в гонках, но от гонки к гонке должно быть меньше подобных проблем.

Однако почти у каждой команды были проблемы во время открытия сезона, в том числе и у Mercedes. Команда уже признала, что ошибка, которая замедлила ее гонщиков в гонке, была не случайной, а лишь следствием недостатков их нового дизайна, но их ситуация все еще очень хороша. Ведь им удалось победить даже несмотря на проблемы с болидами. В субботу они показали огромный потенциал. В Австрии температура должна быть немного ниже на этот раз, чем неделю назад во время гонки, также возможен дождь, который ограничил бы преимущество фаворитов. Mercedes по-прежнему фаворит, хотя Red Bull, который не набрал очков на прошлой неделе, готов к реваншу.

Боттас является фаворитом

Статистика Валттери Боттаса в Австрии на данный момент составляет три поул-позиции, каждая из которых превращается в победу и в общей сложности пять мест на подиуме. Результаты Боттаса на Red Bull Ring в последние годы были просто лучше, чем у Льюиса Хэмилтона, и он будет фаворитом, хотя, с другой стороны, ему никогда не удавалось выиграть две гонки подряд в Ф1. Для него это прекрасная возможность преодолеть этот барьер. Учитывая только четвертое место Хэмилтона в первой гонке, если финн выиграет снова, у шестикратного чемпиона мира будут проблемы.

Льюис выиграл здесь только один раз и хочет реабилитироваться после простых ошибок в предыдущий уик-энд: игнорирование желтого флага в квалификации и столкновение с Александром Альбоном в гонке. Льюис сказал, что, по его мнению, это был просто гоночный инцидент.

Стоит напомнить, что почти в равной степени двумя годами ранее в Сильверстоуне Кими Райкконен получил 10-секундный штраф (то есть больше, чем сейчас Хэмилтона) за столкновение с британцем во время аналогичного инцидента, но уже на первом круге. Льюис тогда оценил это наказание смехотворно маленьким, учитывая тот факт, что Кими лишил его победы. Он также настоял, что Кими сделал это нарочно. Он сделал это инстинктивно, чтобы оказать давление со стороны Ferrari.

Ред Булл также не должен теперь упускать возможность и оказывать давление на судей, чтобы они более внимательно изучали рискованные маневры Хэмилтона, которые, будем надеяться, будут иметь возможность снова и снова сражаться в этом сезоне. В любом случае, столкновение с Альбоном вызвало очень высокую эмоциональную температуру соперничества Mercedes и Red Bull с начала сезона.

Проблемы Ferrari

Основной проблемой Ferrari является болид. Отличное выступление Леклерка в первой гонке не должно омрачать тот факт, что сейчас Ferrari на уровне Racing Point и McLaren. Несомненно, они способны улучшить машину, но из-за ограничений, введенных в этом сезоне, у них могут быть только аэродинамические улучшения, и машина в основном останется такой же до конца следующего сезона. Гран-При Штирии покажет, значительно ли улучшат темп их дополнения.

Motorsports: FIA Formula One World Championship, WM, Weltmeisterschaft 2020, Grand Prix of Austria Motorsports: FIA Formula One World Championship 2020, Grand Prix of Austria, 5 Sebastian Vettel GER, Scuderia Ferrari Mission Winnow,.

Таким образом, мы практически гарантировано получим два сезона интересной борьбы между Ferrari, Racing Point, McLaren, Renault и, возможно, Alpha Tauri, со следующего года с участием Фернандо Алонсо. Ferrari остается фаворитом в этом бою, но нет никаких шансов на угрозу для Mercedes. Это означает, что единственная команда, которая может сражаться с серебряными стрелами, а точнее черными стрелами в течение следующих двух сезонов, – это Red Bull.

Мнение букмекеров о победителе гонки

Льюис Хэмилтон – 1.85

Валттери Боттас – 3.75

Макс Ферстапен – 3.75

Александр Албон – 34

Серхио Перес – 34

Лэнс Стролл -41

Трансляция

Сетанта Спорт плюс покажет в записи в 19:00 квалификацию, которая стартует в 16:00. В тоже время в воскресенье в прямом эфире гонку покажет Сетанта Спорт, начало в 16:10.