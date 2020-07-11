В Williams не во всём довольны итогами пятницы

В пятницу трое гонщиков выезжали за рулём машин Williams на свободных заездах. Лучшее время показал Джордж Расселл, но и он не всем доволен…

Джек Эйткен (17-й в первой сессии): «Пилотирование FW43 доставляет мне огромное удовольствие. Когда я сажусь за руль этой машины, на лице появляется улыбка. В первой серии кругов я адаптировался, во второй смог атаковать. В этом суть моей работы, как резервного пилота.

Жаль, что Николас не смог отработать первую сессию, но мы взяли часть его программы на себя – и выполнили многие задачи. Мне всё понравилось. С нетерпением жду возможности в следующий раз сесть за руль».

Джордж Расселл (15-й): «Первую тренировку я пропустил, наблюдая за работой Джека на трассе. В целом, день получился не таким позитивным, как мы надеялись, но было очень жарко.

Мы попробовали разные варианты настроек, не все сработали, но было важно понять причины – и мы многому научились. Я очень рад, что всё это происходит на трассе, где мы только что провели гонку – это позволило нам попробовать совершенно радикальные варианты. Хотелось хорошо завершить этот уик-энд, показать, на что я способен».

Николас Латифи 17-й): «Первая тренировка прошла неудачно – уже после первого круга отказала коробка передач. Ничего не поделать, такое бывает в гонках.

Из-за неопределённости с погодой в субботу, мы перенесли программу на пятницу – и график второй тренировки получился весьма насыщенным. В целом, я доволен тем как всё прошло, мне удалось почувствовать большую уверенность в машине, в том, что мы движемся в верном направлении».