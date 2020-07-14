Изола: Хунгароринг – сложная трасса для машин и гонщиков

В этот уик-энд на Хунгароринге будут использоваться те же составы резины, что и на двух австрийских этапах – С2, С3 и С4 в роли Hard, Medium и Soft.

Марио Изола: «В этом году гонка на Хунгароринге – лишь третья в календаре, но выбор составов будет таким же, как на двух первых этапах, так что гонщики хорошо понимают, чего ждать от резины.

В прошлом году был побит рекорд круга на венгерской трассе, державшийся с 2004 года. Интересно, устоит ли он на этой неделе с машинами 2020 года и той же резиной, что и в прошлом году.

Хунгароринг – сложная трасса для машин и гонщиков, где важно внимательно следить за температурой и не допустить перегрева – в прошлом мы не раз видели связанные с этим проблемы. Будет интересно понять, не повлияет срыв первой части сезона на расстановку сил в этот уик-энд, к которому некоторые команды готовят новинки».