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Феттель обсуждает контракт с Aston Martin?

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По информации немецких СМИ, Себастьян Феттель и владелец Racing Point Лоуренс Стролл обсуждают возможность подписания контракта на следующий год, когда команда сменит название на Aston Martin.

В Австрии руководитель команды Отмар Сафнауэр опроверг слухи о переговорах с Феттелем, заявив, что у команды продолжительные контракты с двумя гонщиками – Серхио Пересом и Лэнсом Строллом.

Стролл – сын владельца команды, продолжение его карьеры не вызывает сомнений. Перес сыграл важную роль при смене владельцев команды после банкротства Force India и привёл спонсоров, но по данным Bild в его контракте, рассчитанном до конца 2022 года, всё же есть возможность досрочного расторжения, которой команда может воспользоваться.

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По информации Bild, контракт может быть подписан и подтверждён в ближайшее время.

Источник:www.f1news.ru
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