В Racing Point довольны итогами дня

Уик-энд в Сильверстоуне начался для Racing Point с неприятной новости о вирусе у Серхио Переса. Но команда быстро нашла замену, пригласив Нико Хюлкенберга – и успешно отработала пятницу…

Лэнс Стролл (1-й): «Позитивный день! Здорово оказаться лидером по итогам второй тренировки! Сегодня машина была быстра как на серии быстрых кругов, так и на длинной дистанции – отличное начало уик-энда.

Мы знали, что трасса в Сильверстоуне подходит нашей машине. Похоже, в этот уик-энд у нас хорошие шансы заработать много очков, но посмотрим какими окажутся результаты квалификации и гонки – только они имеют значение.

Все мы скучаем по Серхио, но я рад приветствовать Нико в нашей команде. Я уверен, ему нравится пилотировать эту машину, здорово, что он сразу оказался конкурентоспособен».

Нико Хюлкенберг (7-й): «Последние 24 часа были особенными. Вчера в 16.30 мне позвонил Отмар, и я сел в самолет. Добрался до базы, до двух часов ночи проходил подгонку сиденья, а в восемь утра уже работал на симуляторе, чтобы подготовиться.

Хочу поблагодарить команду за потрясающую работу, позволившую мне сегодня сесть за руль, а FIA – за помощь с суперлицензией и сделали всё так быстро.

Очень позитивно, что мы с командой полностью выполнили намеченную программу, а я проехал много кругов и смог почувствовать потенциал машины. Впрочем, от мягких шин добиться максимума пока не удалось.

Было приятно увидеть в боксах знакомые лица – это тоже помогло мне быстрее набрать нужную скорость. С нетерпением жду вечера, когда мы соберёмся и подумаем о том, как завтра добиться от машины большего».