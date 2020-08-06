В Mercedes продлили контракт с Валттери Боттасом на 2021 год. Финн стал первым гонщиком чемпионской команды, с кем объявили о продлении контракта – соглашение с Льюисом Хэмилтоном истекает в конце 2020-го, стороны продолжают переговоры.

Валттери Боттас: «Я очень рад, что остаюсь в Mercedes в 2021 году, чтобы развить успех, которого мы уже добились вместе. Спасибо всем в нашей команде и в семье Mercedes за поддержку и за доверие. Я очень горжусь тем, что в следующем году продолжу представлять эту великую команду и трёхлучевую звезду.

Несколько последних лет мы постоянно занимались улучшением показателей, работая над всеми аспектами моих выступлений. Я уверен, что сейчас я сильнее, чем когда-либо, но планку всегда можно поднять ещё выше. У Mercedes точно такие же принципы: они всегда хотят стать лучше и всегда стремятся к большему.

С тех пор как в юности я полюбил Формулу 1, я мечтал когда-нибудь стать чемпионом мира. В этом году я веду борьбу за титул и поскольку остаюсь в Mercedes, это даёт мне наилучшие возможности сражаться за победу в чемпионате и в 2021-м.

Этот короткий сезон в самом разгаре, и в каждой гонке я хочу добиваться максимально возможных результатов. В прошлый уик-энд прокол шины несколько осложнил мою задачу, ведь я соперничаю с Льюисом Хэмилтоном, но я решительно настроен отыграться в этот уик-энд на той же трассе».

Тото Вольфф, руководитель команды: «Мы очень рады, что Валттери останется с командой как минимум на ещё один сезон. В этом году Валттери выступает сильнее, чем когда-либо. Речь не только о результатах на трассе, но и о физической и психологической подготовке. Он занимает второе место в личном зачёте, закончил прошлый сезон на второй позиции и играет важную роль в общих результатах команды.

Я уверен, что у нас сейчас самая сильная пара пилотов в современной Формуле 1, и подписание контракта с Валттери – первый шаг в сохранении нашей силы в будущем. Валттери – трудолюбивый и прямолинейный гонщик, у него отличные отношения со всеми в команде, в том числе и с напарником, хотя не часто так бывает, учитывая, что оба гонщика ведут борьбу за титул.

Я рассчитываю, что вместе с нами он продолжит ещё выше поднимать планку в этом сезоне и в 2021 году».