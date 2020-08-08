Боттас: Просто я люблю квалификации!

Валттери Боттас выиграл квалификацию в Сильверстоуне, опередив Льюиса Хэмилтона всего на 0,063 секунды, но этого достаточно для того, чтобы стартовать с поула в Гран При 70-летия.

Валттери Боттас: «Настроение хорошее! Просто я люблю квалификации, особенно когда всё складывается удачно. Здорово, если удаётся полностью выложиться и всё выжать из машины. По сравнению с прошлой неделей нам удалось добиться прогресса в поисках оптимальных настроек, поэтому сегодня я показал более высокий результат в квалификации, чем в прошлый уик-энд. Я очень рад, эта машина невероятно быстра!

Когда стартуешь с поула, психологически ты настроен на победу, так что начало положено хорошее. У нас порядок с гоночным темпом, поэтому завтра важно хорошо стартовать, после чего постараться выиграть гонку. Психологически я к этому готов!»