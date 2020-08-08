Ф-1. Гран-при 70-летия: превью, мнение букмекеров, трансляция

Гран-при 70-летия Формулы-1 звучит как особенное событие, но если погода не удивит, фанаты могут ожидать повторения сценария, уже известного из гонки на прошлой неделе на той же трассе. Если не считать других составов шин, это та же гонка, что и Гран-при Великобритании.

История

Юбилейная гонка в Сильверстоуне вошла в календарь Формулы-1 на этот сезон только после перестановок, вызванных пандемией коронавируса. Таким образом, власти Ф-1 решили отметить 70-летие чемпионата мира, хотя болельщики и не смогут принять участие в мероприятии.

Первая гонка этой категории, считающаяся королевой автоспорта, была проведена в 1946 году, но тогда не была частью чемпионата мира. Соревнования за очки в генеральной классификации начались 13 мая 1950 года в Сильверстоуне.

Трек Сильверстоун – это история Формулы-1, где происходили удивительные соперничества. Первым победителем Гран-при Формулы-1 в Сильверстоуне стал Джузеппе Фарина на автомобиле Alfa Romeo, а год спустя Хосе-Фройлан Гонсалес из Ferrari.

На протяжении многих лет самые известные автогонщики мира стояли на самой высокой ступеньке пьедестала почета, трека, расположенном на границе графств Нортгемптоншир и Бакингемшир, начиная с Альберто Аскари, Хуана Мануэля Фанхио, Джека Брабрэма, Джима Кларка и Эмерсона Фиттипальди, не забывая вышеупомянутого Джузеппе Фарина, и заканчивая Найджелом Мэнселлом, Дэймоном Хиллом, Айртоном Сенной и Михаэлем Шумахером.

Нельзя забывать о таких гонщиках, как Дэвид Култхард, Мика Хаккинен, Хуан-Пабло Монтойя, Фернандо Алонсо, Кими Райкконен, Марк Уэббер, Фернандо Алонсо, Нико Росберг и Себастьян Феттель, которые также отмечали здесь свои успехи, но больше всех здесь побеждал Льюис Хэмилтон, который семь раз пересекал финишную черту первым.

Мерседес рассчитывает на дубль

Во время первой из двух гонок в Сильверстоуне в этом году интрига временами была скучной, но неожиданный финал компенсировал болельщикам ранее имевшее место отсутствие эмоций. Несмотря на напряженность концовки, невозможно не заметить того факта, что, хотя остальная часть пелетона позади, Mercedes уничтожил конкуренцию. Льюис Хэмилтон выиграл гонку буквально на трех колесах. Хотя проблемы с шинами вряд ли повторятся, преимущество Mercedes, безусловно, сохранится, что позволит сделать ставку на их двойную победу. Только порядок черных машин на финише неизвестен, но здесь есть явный фаворит. Как показала предыдущая гонка, помимо класса, Хэмилтону тоже часто очень везет.

Шины в главной роли

На этот раз Pirelli предлагает более мягкую смесь соединений, чем на прошлой неделе. В конце последней гонки выяснилось, что даже у самого жесткого соединения (того, которое больше не будет в наличии) в Сильверстоуне есть проблемы с выносливостью. Учитывая то, что произошло неделю назад, возможно, стоит сделать ставку на две замены шин. С другой стороны, Ромен Грожан сумел проехать на резине, которая будет самой твердой, почти 40 кругов. Какой бы ни была правда об авариях на прошлой неделе, управление шинами может оказаться решающим, если гонка будет проходить в сухих условиях. В ближайшие выходные также возможен дождь в Сильверстоуне, что также может принести свои неожиданности.

Что случилось с Феттелем?

После того как Шарль Леклерк не смог справиться с машиной в Венгрии, а Себастьян Феттель показал себя намного лучше, в Сильверстоуне роли резко поменялись местами. Настройка машины на минимальное давление помогла Леклерку, тогда как Феттель явно не справлялся с таким болидом. В результате Шарлю удалось подняться на подиум, на который команда никогда не надеялась, и он занимает отличное пятое место в турнирной таблице с учетом возможностей машины, в то время как Себ находится всего на 13 месте.

Вопрос в том, не является ли отсутствие мотивации причиной плохого выступления Феттеля. Возможно, что в последнее время мысли немца часто находятся где-то в другом месте. Вполне возможно, что его приоритетом будут переговоры с Лоуренсом Строллом относительно старта в9 Aston Martin в следующем году. Даже если это так, его позиция на переговорах наверняка будет укреплена за счет лучших результатов.

Фавориты гонки по мнению Букмекеров

Льюис Хэмилтон – 1.26

Валттери Боттас – 3.65

Макс Ферстапен – 11

Лэнс Тролл – 51

Нико Хюлькенберг – 67

Александр Албон – 81

Трансляция

В 16:00 в субботу на Сетанте Спорт начнется прямая трансляция квалификации, а в воскресенье гонку в прямом эфире покажет Сетанта Спорт Плюс. Начало в 16:10.