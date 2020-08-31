Инаки Руэда объяснил тактику Ferrari в Бельгии

После финиша Гран При Бельгии, закончившегося для Ferrari крайне неудачно, команда из Маранелло должна сделать серьёзные выводы, чтобы, с одной стороны, в следующих гонках свести потери к минимуму, с другой, использовать все возможности, чтобы улучшить результаты. Но потери всё равно неизбежны, поскольку, такое впечатление, что с каждым этапом кризисные явления, мешающие Скудерии, только усиливаются.

Главный стратег Ferrari Инаки Руэда попытался объяснить некоторые решения, которые команда принимала по ходу вчерашней гонки, и начал с шинной темы.

Инаки Руэда: «Особенности поведения шин всех трёх составов, привезённых Pirelli в Бельгию, и, к сожалению, наши стартовые позиции, давали нам возможность гибко подойти к выбору резины для первого отрезка гонки.

Наиболее сбалансированным вариантом был Medium, поскольку он позволял провести пит-стоп относительно рано, чтобы затем перейти на Hard, или проехать максимально продолжительный первый отрезок и попытаться завершить дистанцию на Soft.

При этом старт на мягкой резине давал преимущество на самых первых кругах, прежде всего на тех, на которых ещё нельзя пользоваться DRS. Поскольку ни один из наших гонщиков не прошёл в финал квалификации, был смысл разделить тактику, поэтому Себастьян Феттель стартовал на шинах средней жёсткости, а Шарль Леклер – на мягких.

Казалось, что выбор, сделанный для Шарля, себя оправдал, и он после одного круга смог подняться до 8-й позиции и уже собирался побороться с Лэнсом Строллом за седьмое место. Но затем дефицит скорости начал сказываться всё сильнее, и Леклер откатился назад».

Но на 10-м круге Антонио Джовинацци попал в серьёзную аварию, участником которой также стал Джордж Расселл, после чего на трассу выехал автомобиль безопасности.

«Оба гонщика Ferrari в этот момент уже приближались к 17-му повороту и, соответственно, к въезду на пит-лейн, – продолжил Руэда. – В идеале мы хотели провести двойной пит-стоп на одном и том же круге, как это было во второй гонке в Сильверстоуне.

Но нам пришлось учитывать непредвиденные обстоятельства: в системе пневмопривода клапанов в двигателе Шарля был зафиксирован избыточный расход воздуха, поэтому на обслуживание его машины неизбежно требовалось больше времени. Обычно на дозаправку системы пневматики уходит три секунды, и такой двойной пит-стоп негативно сказался бы на Себастьяне. Поэтому Феттелю пришлось проехать лишний круг, а Леклер в итоге потерял позицию по отношению к Кими Райкконену, и Себастьян оказался впереди напарника.

На пит-стопе мы поставили на обе машины резину Hard, в тот момент полагая, что это оптимальный выбор, поскольку собирались ограничиться одной остановкой в боксах. Но ни мы, ни другие команды не представляли, в каком состоянии будут жёсткие шины на последних кругах гонки.

Себастьян на протяжении оставшейся части дистанции в основном ехал в одиночестве, но был готов воспользоваться ситуацией, ведь оставалась вероятность, что кому-то придётся проводить второй пит-стоп, или у кого-то из соперников, ехавших впереди, износятся шины – к сожалению, обстоятельства сложились иначе.

В случае с Шарлем нам приходилось учитывать, что проблемы с системой пневматики двигателя усиливались, посколько расход воздуха продолжал расти, хотя и не очень значительно. Второй пит-стоп был оптимальным решением, ведь он позволял перейти на свежий комплект Medium и получить преимущество в скорости; с другой стороны, снижался риск того, что на последних кругах мы окажемся в критической ситуации из-за давления воздуха.

Сначала, когда он ехал по свободной трассе, темп был на неплохом уровне, но оказалось, что жёсткая резина на машинах соперников выдержала до финиша, поэтому Шарль финишировал практически на той же позиции, на которой был к моменту второго пит-стопа».