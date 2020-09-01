Карлос Сайнс переживает из-за проблем Ferrari

Карлос Сайнс не смог принять участие в Гран При Бельгии из-за того, что перед самым стартом на его McLaren возникла проблема с силовой установкой, но это не значит, что ему нечего сказать о гонке.

Он наблюдал за событиями на трассе в Спа со стороны и, конечно, видел, что происходит с командой Ferrari, за которую ему предстоит выступать в следующем году.

У гонщика из Мадрида подписан двухлетний контракт со Скудерией, и, с одной стороны, это весьма серьёзный карьерный шаг, который подтверждает высокую репутацию Сайнса, с другой, Карлос не может не испытывать тревоги, глядя на нынешние результаты Шарля Леклера, его будущего напарника, и Себастьяна Феттеля.

Но ему ничего не остаётся, как только надеяться, что к следующему сезону Ferrari сможет добиться каких-то улучшений.

«Ferrari сейчас первая в списке команд, которым нечему радоваться, и мы видим, что она испытывает большие трудности, – прокомментировал испанец. – Мне кажется, что проблемы, связанные с двигателем, несколько усугубились, кроме того, их машина в целом плохо держит трассу. Но прежде всего им надо существенно повысить эффективность двигателя.

Я понимаю, насколько трудно даётся такой прогресс, ведь у Renault на это ушло несколько лет, мотористам Honda тоже потребовалось немало времени, но факт, что в Renault уже почти догнали Mercedes, а это говорит о том, что добиться улучшений всё-таки можно.

Надеюсь, к тому моменту, когда я перейду в эту команду, они смогут немного продвинуться вперёд, а затем мы вместе сделаем следующий шаг. Я честно скажу: конечно, я хочу, чтобы Ferrari удалось повысить мощность двигателя.

Когда я появлюсь на базе Скудерии, я первый буду их подгонять и всех подбадривать. Они должны сделать очень многое, чтобы вернуться на прежние позиции, но, по-моему, если и есть команда, которая на такое способна, то это Ferrari.

У неё большие ресурсы, есть несколько стендов для испытаний двигателей, и я уверен, что сейчас в Маранелло прилагают все усилия, чтобы компенсировать падение мощности по сравнению с прошлым годом. Но это долгий путь».