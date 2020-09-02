Гран При Италии: Расписание пресс-конференций

На Гран При Италии FIA повторит формат официальных пресс-конференций в условиях «закрытых» этапов. Вновь все пресс-конференции будут виртуальными и вновь в четверг на вопросы по очереди ответят гонщики всех десяти команд.

В пятницу перед камерой в пресс-центре соберутся две тройки руководителей. Сначала на вопросы ответят Маттиа Бинотто (Ferrari), Андреас Зайдль (McLaren) и Марио Изола (Pirelli). Затем их сменят Тото Вольфф (Mercedes), Сирил Абитебул (Renault) и Клэр Уильямс (Williams).

Субботняя и воскресная пресс-конференции посвящены лучшей тройке по итогам дня. Переводы мы опубликуем на F1News.ru.