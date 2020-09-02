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Автоспорт

Гран При Италии: Расписание пресс-конференций

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На Гран При Италии FIA повторит формат официальных пресс-конференций в условиях «закрытых» этапов. Вновь все пресс-конференции будут виртуальными и вновь в четверг на вопросы по очереди ответят гонщики всех десяти команд.

В пятницу перед камерой в пресс-центре соберутся две тройки руководителей. Сначала на вопросы ответят Маттиа Бинотто (Ferrari), Андреас Зайдль (McLaren) и Марио Изола (Pirelli). Затем их сменят Тото Вольфф (Mercedes), Сирил Абитебул (Renault) и Клэр Уильямс (Williams).

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Субботняя и воскресная пресс-конференции посвящены лучшей тройке по итогам дня. Переводы мы опубликуем на F1News.ru.

Источник:www.f1news.ru
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