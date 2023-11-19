Боттас: Диффузор получил повреждения в первом повороте

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Валттери Боттас рассчитывал заработать очки в Лас-Вегасе после старта с восьмой позиции, но в первом повороте в него врезался Серхио Перес и повредил диффузор, что негативным образом отразилось на скорости машины и не позволило заработать очки.

Его напарник по команде Alfa Romeo Гуаньюй Чжоу тоже не заработал очки, финишировав пятнадцатым.

Гуаньюй Чжоу (15-й): «Хорошая гонка с интересной борьбой и успешными обгонами, но мне так и не удалось заработать очки. На старте пришлось уклоняться, поэтому я не смог воспользоваться хаосом впереди.

Когда на трассу выехал автомобиль безопасности, мы решили поехать в боксы. После предстояло проехать 30 кругов на шинах Medium – стратегия отлично сработала и позволила отыграть несколько мест и побороться с Льюисом Хэмилтоном и Фернандо Алонсо. Однако, не имея возможности провести пит-стоп, заключительные 10 кругов получились сложными. Шины потеряли эффективность, скорость упала, и я опустился на пятнадцатое место.

При старте с семнадцатого места у меня было не так и много шансов заработать очки, но, по крайней мере, борьба получилась интересной.

Сейчас всё внимание на Абу-Даби. Предстоит финальная гонка сезона, и мы полны решимости хорошо провести уик-энд».

Валттери Боттас (17-й): «Я стартовал с высокой позиции, но, к сожалению, моя гонка была испорчена в первом повороте. После контакта с Фернандо Алонсо я получил удар сзади, в результате которого диффузор получил повреждения. Это лишило шансов добиться прогресса и отыграть потерянные позиции.

После была длинная гонка, в которой мне не хватило темпа и сцепления с трассой. Конечно, я разочарован, ведь мы были уверены, что добьёмся сегодня высокого результата, но у меня не было шансов продемонстрировать истинную скорость.

К позитивным итогам уик-энда можно отнести то, что мы прибавили на быстром круге, и это позволило выйти в финал. Никто из наших прямых соперников не заработал очки, а это означает, что борьба продолжится на финальном этапе сезона в Абу-Даби. Сделаем всё, чтобы финишировать в десятке и завершить сезон хорошим результатом».