Хэмилтон: Любой гонщик хочет сесть за руль Red Bull

В 2023 году гонщики Red Bull Racing выиграли 21 из 22-х гонок. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон не стал скрывать, что ему было бы интересно проехать несколько кругов за рулём RB19, но при этом добавил, что его не интересует переход в Red Bull Racing, даже если бы ему поступило такое предложение.

«Я считаю, что продлив контракт с Mercedes, я продемонстрировал свою приверженность команде, – приводит слова Льюиса Хэмилтона издание Racingnews365. – Давайте будем реалистами: каждый гонщик мечтает пилотировать чемпионскую машину. Когда я был молод, и у меня не было больших успехов в McLaren, предложение нынешней Red Bull меня могло бы заинтересовать.

В своё время я перешёл в Mercedes потому, что мне было интересно перейти из успешной команды в ту, у которой не было больших успехов, и вместе построить команду, поскольку гораздо приятнее добиться чего-то самому, нежели прийти на всё готовое.

Любой гонщик, который сейчас видит машину Red Bull, хотел бы сесть за руль. Я не стану говорить, что не хотел бы попробовать эту машину и лично понять, насколько она хороша. Любому гонщику это было бы интересно.

Наша команда провела два сложных года, после которых намного приятнее самим построить быструю машину, нежели сесть за руль лучшей машины другой команды. Для моего наследия будет гораздо лучше опередить соперников вместе с Mercedes».