Пиастри готов похвалить самого себя за такой сезон

10

Оскар Пиастри, подводя итоги дебютного сезона в McLaren, которые он по праву считает отличными, подчеркнул, что в том числе должен похвалить за это и самого себя.

Австралиец завершил чемпионат на 9-й строчке личного зачёта, заработав 97 очков, из них 92 были добыты за 13 этапов второй половины года, когда Оскар получил модернизированную машину MCL60 – это произошло на Гран При Великобритании в Сильверстоуне.

Эксперты, гоночная пресса, болельщики и, конечно, коллеги по команде оценили его темп, мастерство, и умение справляться с прессингом, при этом сам он старался с каждой сессией каждого уик-энда максимально эффективно учиться, критически анализировать собственные действия и делать выводы.

Он впервые поднялся на подиум в Японии, финишировав 3-м на классической трассе в Сузуке, а уже на следующем этапе в Катаре выиграл субботний спринт, стартовав с поула, после чего занял 2-е место в гонке, которую начал с 6-й позиции. Также стоит вспомнить, что на таких трассах, как Монца и Лас-Вегас, он стал автором самых быстрых кругов.

«Безусловно, это был отличный сезон, в котором было немало ярких моментов, – приводит слова Оскара австралийское издание Speedcafe. – Я не смог бы всего этого добиться если бы не команда, работавшая с машиной и улучшавшая её так, как она это делала, и я должен признать, что это во многом её заслуга.

Но также надо и себя похвалить, ведь это я должен был показывать результаты в такие моменты. В числе того, чем я больше всего горжусь – этап в Сильверстоуне, к которому мы подготовили конкурентоспособную машину, и мне удалось выжать из неё максимум.

Гонку в Японии я не считаю своей лучшей, но я был достаточным быстрым, чтобы впервые подняться на подиум, а в Катаре у нас была единственная за весь год возможность что-то выиграть, и мы её не упустили. Этим тоже можно гордиться.

Конечно, были и более сложные уик-энды, так что впереди ещё много работы. Если говорить о сезоне в целом, то за пару хороших уик-эндов чемпионаты не выигрываются, я это знаю по временам выступлений в молодёжных сериях, так что мне надо почаще показывать хорошие результаты.

Надеюсь, я смогу показывать более высокие скорости с самого начала уик-энда. Хотя в финале сезона в Абу-Даби я показывал неплохой темп с начала тренировок, но просто потом наделал ошибок. Хотя надо признать, что обычно перед квалификацией я отставал от лидеров на несколько десятых и ломал голову над тем, что предпринять, чтобы добиться нужного результата. Впрочем, во второй половине года если я и отставал, то чаще из-за собственных ошибок, а не из-за нехватки темпа.

В общем, полагаю, над гонками ещё надо бы поработать. Мне кажется, что я постепенно прибавляю, но я доволен тем, как всё складывается, и разумеется, сейчас я знаю намного больше, чем в начале года».