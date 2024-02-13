Хауг: С уходом Хэмилтона, Mercedes многое теряет

Бывший вице-президент Mercedes -Benz Motorsport Норберт Хауг признал, что был потрясен, узнав, что Хэмилтон уходит в Ferrari.

Норберт Хауг: «Если бы я делал ставку на то, что сотрудничество каких-то двух сторон продлиться вечно, я бы поставил на Хэмилтона и Mercedes. Узнав о том, что Льюис уходит, я был совершенно потрясён. Я бы поклялся всеми своими клятвами, что так будет всегда, что Хэмилтон и после завершения карьеры станет представителем бренда или займёт какую-то другую роль в компании.

С уходом Хэмилтона, Mercedes теряет больше, чем просто гонщика. Я говорю о следе, который он оставил в Формуле 1? Почему люди говорят, что в Формуле 1 есть одна суперзвезда? Конечно, Макс Ферстаппен самый быстрый, он взрослеет. Но заявления, которые делает Льюис, его выступления, его действия вне трассы, его борьба за равное обращение по поводу пола или цвета кожи – это очень весомый вклад».

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