Марк Хьюз о расстановке сил по итогам тестов

Марк Хьюз на страницах издания The Race проанализировал итоги тестов и считает, что они позволяют получить предварительное представление о расстановке сил перед началом чемпионата.

Ближе к концу предсезонных тестов начала складываться более-менее понятная картина.

Макс Ферстаппен, который в пятницу был лишь на 4-й строчке, днём на шинах состава С3, на которых он уже проехал один быстрый круг, показал результат 1:30,755. В реальности это примерно соответствует 1:30,500 если бы комплект резины был свежий.

На всех трёх машинах, которые были впереди Red Bull, т.е. на Ferrari, Mercedes и Sauber, стояли шины самого мягкого состава С4, который позволяет проходить круги примерно на 0,6 секунды быстрее, чем C3.

Теоретически, если скорректировать результаты Шарля Леклера, Джорджа Расселла и Гуаньюя Чжоу, представив, что все они ездили на свежих комплектах C3, а также учесть, что Ферстаппен показал свой лучший круг, когда температура трассы была ещё на уровне 34 градусов, что тоже не способствовало высоким скоростям, то получится, что реальное преимущество Red Bull на каждому круге будет примерно 0,4 секунды.

Темп Ferrari был вполне очевиден во все три дня тестов, тогда как в Mercedes показали, на что способна их машина, только вечером в пятницу. Более того, эта команда вообще решила обойтись без имитации гонки, а проводила только относительно короткие серии кругов, по ходу которых анализировала эффективность тех или иных компонентов.

Поэтому точного представления о том, на каком уровне находится Mercedes, пока нет, но даже если не принимать в расчёт, что второе время дня Расселл показал на шинах состава C4, результаты кругов, которые он проезжал на резине C3, вполне сравнимы с показателями Леклера. А Шарль на таких шинах ездил несколько раньше, когда температура трассы была примерно на три градуса выше. Следовательно, можно предположить, что темп Ferrari, вероятно, всё-таки выше, чем у Mercedes.

Впрочем, как всегда, мы ничего не знаем о количестве топлива в баках. Но тот факт, что никто не смог приблизиться к результату Карлоса Сайнса, показанному в четверг на шинах С4 (он тогда проехал круг за 1:29,921), позволяет допустить, что в пятницу условия на трассе были немного хуже.

Если принять за основу теоретический результат, который Ферстаппен мог бы показать на свежих шинах, то рейтинг скоростных возможностей команд на одном быстром круге будет выглядеть примерно так:

Red Bull

Ferrari/Mercedes + 0.4 секунды

McLaren +0.5 секунды

Aston Martin +0.6 секунды

Visa RB/Williams +0.9 секунды

Sauber/Alpine/Haas +1 секунда

Гонщик Sauber проехал под конец тестов быстрый круг на самых мягких шинах скорее всего на машине, в баках которой был минимум топлива, что позволило Гуаньюю Чжоу подняться на третью строчку протокола. Но всё остальное, чем до этого занималась швейцарская команда в Бахрейне, позволяет предположить, что она находится в самом низу этого рейтинга.

Если же проанализировать гоночный темп, то картина будет несколько иной.

Red Bull, Aston Martin, McLaren, Williams, RB, Sauber и Haas провели имитацию гонки, разделив дистанцию на три отрезка. Похоже, что в Ferrari успели проехать только два полных отрезка, а третий пришлось сократить, поскольку сессия закончилась. Ни в Mercedes, ни в Alpine имитацией гонки

заниматься не стали.

Ферстаппен при этом на дистанции гонки показал самый высокий темп, но на тех двух отрезках, что успел проехать Леклер, он практически не уступал Максу.

Фредерик Вассёр, руководитель команды Ferrari, заявил, что в плане деградации резины ситуация намного лучше по сравнению с прошлогодней. Свою мысль он сформулировал так: «Мы теперь на другой планете». Но нельзя исключать, что из-за этого Скудерии пришлось пойти на какие-то компромиссы, и по скорости на одном быстром круге машина SF-24 вряд ли превосходит RB20. В любом случае во все три дня итальянская команда смотрелась вполне уверенно.

Похоже, что в Aston Martin провели урезанную имитацию гонки, поскольку Фернандо Алонсо за три длинных серии проехал намного меньше 57 кругов, составляющих полную дистанцию Гран При. Но с поправкой на топливную нагрузку можно предположить, что на машине AMR24 он бы финишировал примерно на 16 секунд позже, чем Ферстаппен на RB20, а также уступил бы Ferrari. Но Mercedes пока остаётся тёмной лошадкой.

Хотя машина McLaren, вроде бы, на одном быстром круге должна быть быстрее Aston Martin, с длинной дистанцией она справилась далеко не так хорошо. Когда Оскар Пиастри проводил имитацию гонки, у него были явные проблемы с деградацией резины как состава C3, так и С1. Фактически австралиец при этом был медленнее, чем Алекс Элбон на Williams, но примерно на одном уровне с Даниэлем Риккардо, пилотировавшим машину Visa RB.

Машина Haas прочно обосновалась на последней строчке – по расчётам, на дистанции гонки она должна была уступить VCARB01 примерно полминуты. Где-то между ними находилась бы Sauber Гуаньюя Чжоу.

Вот такая картина сложилась под конец трёх дней тестов, хотя в каких-то случаях разница в результатах была достаточно небольшой, поэтому нельзя утверждать, что это окончательная расстановка сил.

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