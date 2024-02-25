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Пять моментов, отмеченных Williams по ходу тестов

Главный итог предсезонных тестов для Williams состоит в том, что Алекс Элбон и Логан Сарджент смогли более-менее нормально познакомиться с новой машиной FW46, и вместе с ними команда выявила и ликвидировала ряд «детских проблем».  

Но пресс-служба Williams обратила внимание ещё на пять моментов, которые тоже заслуживают упоминания.

Тесты длились дольше

Большинство команд предпочли провести съёмочные дни до того, как отправились в Бахрейн, однако в Williams впервые обкатали новую машину только за день до начала тестов на автодроме в Сахире.

В прошлый вторник Алекс и Логан проехали разрешённые 200 км ещё до того, как стартовали официальные тесты. Фактически это означает, что команда смогла заниматься сбором информации о поведении новой машины в течение четырёх дней подряд.

Раскраска FW46 в лучах прожекторов

Гонок, которые проходят в вечернее и ночное время при искусственном освещении, в календаре чемпионата становится всё больше. На тестах в Бахрейне инженеры Williams смогли проверить работу новой машины в разных условиях, но также всем было интересно взглянуть, как выглядит FW46 при дневном свете и в лучах прожекторов.

Пять моментов, отмеченных Williams по ходу тестов

Партнёрам и спонсорам команды понравилась обновлённая версия оформления машины, в которую добавлены элегантные тонкие красно-белые полоски. По общему мнению, FW46 отлично смотрится и при солнечном свете, и под звездами.

Возвращение к азам

Каждый новый сезон – это очередной год интенсивного накопления знаний о машине, но в 2024-м перед Williams стоит даже более сложная задача, чем год назад. По словам Алекса Элбона, разница в поведении на трассе между FW45 и FW46 настолько велика, что ему кажется, словно он перешёл в другую команду.

«Уверяем всех, что в этом году Алекс продолжит выступать в униформе Williams Racing!» – пишет пресс-служба команды.

Фотограф Джеймс Ваулз

Джеймс Ваулз, руководитель команды, решил попробовать себя в новом деле и взял в руки фотокамеру. Вечером в четверг он отправился на трассу и попробовал себя в роли фотографа, причём в компании Алекса Элбона, и увлечённо занялся съёмкой проезжавших мимо машин.

Пять моментов, отмеченных Williams по ходу тестов

Впрочем, долго он не выдержал и вернул всё оборудование профессиональному фотографу. Тот попытался поделиться какими-то секретами мастерства, но Джеймс его весело прервал: «В этом нет необходимости. Даже самый первый кадр, который я сделал, уже был идеальным!»

Сольные выступления

В каждый из трёх дней тестов команда Williams по-разному строила программу работы на трассе. Если в среду Логан и Алекс поделили день, то в четверг за рулём FW46 работал только американский гонщик, а в пятницу – только Элбон.

Правда, Алексу немного не повезло, потому что в пятницу заезды прерывались красными флагами из-за ремонтных работ на трассе, однако он всё-таки успел проехать двойную дистанцию Гран При, преодолев 121 круг.

Несколько дней пролетят очень быстро, и уже в следующий четверг гонщики Williams выведут на трассу свои новые машины, чтобы принять участие в первой тренировке, и подготовка к Гран При Бахрейна перейдёт в финальную фазу.

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