Риккардо реально оценивает возможности новой машины

Машина команды Visa RB и темп, который на тестах периодически показывали Юки Цунода и Даниэль Риккардо, произвели на наблюдателей неплохое впечатление, и начались разговоры, что в предстоящем сезоне они будут регулярно бороться за очки.

В теории основания для таких оценок действительно есть, ведь технологическое сотрудничество между Фаэнцой и Милтон-Кинсом, где базируется Red Bull Racing, вышло на новый уровень.

Однако Риккардо, подводя итоги трёх дней работы на трассе, не стал поддерживать подобные излишне оптимистические настроения и полагает, что в начале сезона VCARB01 позволит претендовать лишь на места в середине пелотона.

«Думаю, те, кто наблюдал за тестами со стороны, в том числе болельщики, могли испытать воодушевление, поскольку подумали, что у нас будет несколько изменённая версия прошлогодней машины другой команды, но это не так, – заявил австралийский гонщик. – Ходили разные слухи, и они вызывали довольно восторженные оценки наших перспектив, но оснований для этого нет.

Мы проехали немало кругов, и я считаю, что темп примерно соответствует нашим ожиданиям. Постараемся бороться за места в середине пелотона. Чтобы догнать лидеров, предстоит как следует потрудиться, но это не должно удивлять. Впрочем, тесты, по-моему, прошли достаточно гладко.

Не думаю, что у нас есть поводы для тревоги или недоумения. Мы знаем, на каком уровне находимся, и теперь нужно просто продолжать работать. По сравнению с прошлым годом машина определённо стала лучше.

По ходу тестов нам тоже удалось немного прибавить, но если мы хотим быть уверенными, что сможем регулярно бороться за выход в финал квалификаций и места в первой десятке, необходимо изыскать дополнительные резервы скорости. Это вовсе не пессимистический настрой – я это говорю просто как реалист».

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