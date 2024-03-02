Марио Изола: Гонка будет ещё интереснее

В Pirelli довольны работой шин в Бахрейне, все составы вели себя так, как рассчитывали в итальянской компании…

Марио Изола: «Удивительная квалификация, в которой всё решили детали. В первой сессии 19 гонщиков попали в одну секунду, а в финале девять гонщиков разделили всего пять десятых. Нико Хюлкенберг, показавший десятое время, был единственным, кто не использовал шины Soft – новых у него просто не осталось.

Тот факт, что Леклер показал лучшее время дня, но не занял поул, лишний раз говорит о том, насколько плотной была борьба. Завтрашняя гонка будет ещё интереснее.

Если говорить о стратегии, теоретически лучше выглядит вариант с двумя пит-стопами с использованием шин Hard и Soft.

Конечно, все будут стартовать на Soft, но тем, кто, как Red Bull, имеет только один комплект Hard, придется совершить первый пит-стоп между 13 и 18 кругами, чтобы перейти на этот состав, а затем совершить второй пит-стоп между 37 и 43 кругами, чтобы закончить гонку на другом комплекте шин Soft.

Те, у кого есть два комплекта Hard, должны сменить резину между 11 и 16 кругом, а затем между 32 и 38-м».

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