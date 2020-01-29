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Баскетбол

Баскетболисты Киев-Баскета и Керменда почтили память Коби Брайанта

Евгений НикитюкНет комментариев
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Обе команды отказались от первых атак в матче.

Баскетболисты Киев-Баскета и Керменда почтили память Коби Брайанта в очном матче Кубка Европы FIBA. Игроки венгерской команды, которые выиграли владение, не стали идти в первую атаку в матче, выждав 24 секунду и передав владение сопернику. В свою очередь, Киев-Баскет ответил аналогичной атакой.

Напомним, что таким же способом память американского баскетболисти почтили игроки Сан-Антонио Сперс и Торонто Рэпторс во время матча регулярного чемпионата.

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Напомним, что легенда NBA Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. 41-летний баскетболист находился на борту своего частного вертолета, а трагедия произошла поблизости Калабасаса. Одной из жертв катастрофы стала дочь Коби — Джианна. Известно, что все пассажиры вертолета направлялись на баскетбольный матч.

Брайант — пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финалов. Защитник 18 раз избирался на Матч всех звезд НБА и 11 раз попадал в первую символическую пятерку по итогам сезона.

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Атакующий защитник отыграл в Лейкерс 20 сезонов. Двукратный олимпийский чемпион провел в регулярных чемпионатах 1346 матчей и набирал в среднем за игру по 25,0 очка, 5,2 подбора и 4,7 ассиста.

Источник: sportarena.com
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