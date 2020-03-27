Баскетболист Бобров — первым из украинских спортсменов сдал положительный тест на коронавирус

Вячеслав обратился к медикам после возвращения из Испании.

Форвард сборной Украины и испанской Фуэнлабрады Вячеслав Бобров рассказал о сдаче положительного теста на коронавирус COVID-19.

Сам баскетболист предполагает, что мог заразиться по пути в Украину из Испании.

О болезни Бобров рассказал в широкой публикации в социальных сетях.

«Для многих уже не секрет, что у меня положительный результат на коронавирус. Сейчас я нахожусь еще в больнице, так как помимо коронавируса у меня еще односторонняя пневмония. Прошу всех отнестись к этой проблеме серьезнее, так как это может произойти с каждым», — написал Бобров.

«Мы вернулись 16 марта, в последний день, когда закрыли границы. Спустя два дня у меня впервые поднялась температура до 37. На что я не сильно обратил внимание, так как счел за усталость от переездов. На второй день почти ночью у меня поднялась температура до 38,5. Я выпил жаропонижающее. Ближе к вечеру пятницы у меня снова вернулась температура 38,4. Скорую я сумел вызвать только с третьего раза, так как попадал на диспетчеров областных больниц. Каждой из которой я объяснял одну и ту же информацию: откуда я прилетел и какие у меня симптомы».

«Меня привезли в Александровскую больницу в центре города, возле Гулливера. После дезинфекции, меня впустили в приемное отделение больницы. Составили протокол, анкету, собрали все данные и сделали тест на грипп и экспресс-тест на коронавирус. Гриппа у меня не оказалось, температура уже поднялась до 39,3. Экспресс-тест не показал, есть у меня коронавирус или нет. Врачи сказали, что я попадаю в зону риска и определили меня в палату. На следующий день мне сделали расширенный тест на коронавирус и рентген легких. Кашля у меня не было, но было затрудненное дыхание в легком внутри. Это со слов врача.

«Хочу сказать отдельные слова благодарности врачам, медсестрам и всему персоналу, которые каждый день борются за наши жизни. У них тоже есть близкие и семьи. Но они, не жалея себя, делают все, чтобы уберечь нас от этого. У них мало защитных костюмов, катастрофически не хватает масок и медикаментов. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Несмотря на усталость врачей, здесь не хамят, не поднимают голос, всегда приветливо относятся, желают всегда скорейшего выздоровления. Спасибо вам большое за все».

«Пожалуйста, мойте чаще руки, обрабатывайте антисептиком руки, вещи и предметы, которых вы касаетесь. Не ленитесь, вы можете спасти себя и своих близких, уберечь их от всего этого. Будьте здоровы».

В 20 матчах нынешнего сезона в майке Фуэнлабрады украинец в среднем проводил на площадке 18,8 минуты и набирал 7,6 очка при показателе в 3,2 подбора.

Таким образом, Бобров стал первым из украинских спортсменов, сдавшим положительный тест на коронавирус COVID-19.