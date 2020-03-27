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Баскетболист Бобров — первым из украинских спортсменов сдал положительный тест на коронавирус

Евгений НикитюкНет комментариев
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Вячеслав обратился к медикам после возвращения из Испании.

Вячеслав Бобров, facebook.com/UkrBasket

Форвард сборной Украины и испанской Фуэнлабрады Вячеслав Бобров рассказал о сдаче положительного теста на коронавирус COVID-19.

Сам баскетболист предполагает, что мог заразиться по пути в Украину из Испании.

О болезни Бобров рассказал в широкой публикации в социальных сетях.

«Для многих уже не секрет, что у меня положительный результат на коронавирус. Сейчас я нахожусь еще в больнице, так как помимо коронавируса у меня еще односторонняя пневмония. Прошу всех отнестись к этой проблеме серьезнее, так как это может произойти с каждым», — написал Бобров.

«Мы вернулись 16 марта, в последний день, когда закрыли границы. Спустя два дня у меня впервые поднялась температура до 37. На что я не сильно обратил внимание, так как счел за усталость от переездов. На второй день почти ночью у меня поднялась температура до 38,5. Я выпил жаропонижающее. Ближе к вечеру пятницы у меня снова вернулась температура 38,4. Скорую я сумел вызвать только с третьего раза, так как попадал на диспетчеров областных больниц. Каждой из которой я объяснял одну и ту же информацию: откуда я прилетел и какие у меня симптомы».

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«Меня привезли в Александровскую больницу в центре города, возле Гулливера. После дезинфекции, меня впустили в приемное отделение больницы. Составили протокол, анкету, собрали все данные и сделали тест на грипп и экспресс-тест на коронавирус. Гриппа у меня не оказалось, температура уже поднялась до 39,3. Экспресс-тест не показал, есть у меня коронавирус или нет. Врачи сказали, что я попадаю в зону риска и определили меня в палату. На следующий день мне сделали расширенный тест на коронавирус и рентген легких. Кашля у меня не было, но было затрудненное дыхание в легком внутри. Это со слов врача.

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«Хочу сказать отдельные слова благодарности врачам, медсестрам и всему персоналу, которые каждый день борются за наши жизни. У них тоже есть близкие и семьи. Но они, не жалея себя, делают все, чтобы уберечь нас от этого. У них мало защитных костюмов, катастрофически не хватает масок и медикаментов. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Несмотря на усталость врачей, здесь не хамят, не поднимают голос, всегда приветливо относятся, желают всегда скорейшего выздоровления. Спасибо вам большое за все».

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«Пожалуйста, мойте чаще руки, обрабатывайте антисептиком руки, вещи и предметы, которых вы касаетесь. Не ленитесь, вы можете спасти себя и своих близких, уберечь их от всего этого. Будьте здоровы».

В 20 матчах нынешнего сезона в майке Фуэнлабрады украинец в среднем проводил на площадке 18,8 минуты и набирал 7,6 очка при показателе в 3,2 подбора.

Таким образом, Бобров стал первым из украинских спортсменов, сдавшим положительный тест на коронавирус COVID-19.

Источник: sportarena.com
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