ФИБА перенесла Евробаскет-2021 на 2022 год

Такое решение принято из-за переноса Олимпиады в Токио.

Исполнительный комитет ФИБА во время сегодняшней видеоконференции перенес предстоящий чемпионат Европы-2021 на год. Турнир пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года.

ФИБА изменила даты проведения Евробаскета-2021, учитывая небольшую паузу между Олимпиадой и континентальным первенством. Напомним, что Олимпийские игры в Токио были перенесены и теперь пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Изначально Евробаскет-2021 должен был пройти с 2 по 29 сентября в четырех странах — Чехии, Грузии, Германии и Италии. Отметим, что чемпионат Европы-2021 среди женщин пройдет с 17 по 27 июня 2021 года в Испании и Франции.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по легкой атлетике перенесен на 2022 год в связи с новыми датами проведения Олимпиады.