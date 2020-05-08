Клуб украинского баскетболиста “Детройт Пистонс” возвращается к тренировкам после карантина.

По сообщениям американским СМИ, правительство разрешило смягчить карантинные меры в штатах, где прошел пик болезни. Мичиган, который представляет баскетбольный клуб “Детройт” стал одним из первых подобных штатов.

Сообщается, что все игроки “Детройта” уже начали тренировки, правда, речь идет о небольших группах баскетболистов. Также в клубе регулярно проводиться проверка на COVID-19.

Напомним, США является лидером по количеству смертей и инфицированных на COVID-19.