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Баскетбол

Защитник сборной Украины покинул Меркезефенди

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Мишула

Известный украинский баскетболист Александр Мишула остался без клуба.

После сезона в чемпионате Турции, в составе местного “Меркезефенди”, украинец принял решение сменить прописку, о чем сообщает официальная страница турецкого клуба в Фейсбук.

Отметим, для Александар Мишулы нынешний сезон стал первым за границей. В составе “Меркезефенди”, который выступает во Втором дивизионе Турции, украинец провел тридцать матчей, имея в среднем следующие показатели: 14,2 очка, 3,2 подбора, 3,4 передачи, 0,9 перехвата и 0,5 блок-шота за 30 минут игрового времени.

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В планах игрока переезд в чемпионат Испании.

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Тэги: Александр МишулаДнепрМеркезефенди
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