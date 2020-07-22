Иссуф Санон следующий сезон проведет в составе Днепра

Чемпион Украины по баскетболу прошлого сезона БК “Днепр” в следующем сезоне вновь сможет рассчитывать на молодого украинского таланта Иссуфа Санона.

Как сообщает Eurobasket.com, “Днепр” подписал с талантливым баскетболистом контракт сроком на один сезон. Условия сделки держатся в секрете.

Напомним, правами на Иссуфа Санона владеет словенская “Олимпия”. В прошлом сезоне он провел за “Днепр” 12 игр в Суперлиге, где в среднем набирал 13,4 очка, делал 4,7 подбора и отдавал 1,8 передачи.