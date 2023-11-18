Прикарпатье-Говерла победила Политехнику-Галичину в очередном туре Суперлиги FAVBET — 89:67.

Говерла оформила солидное преимущество в первой четверти — 33:15. До конца поединка Прикарпатье уверенно сохранило лидерство в счете.

Лучшим игроком встречи стал Илья Кабацюра. На его счету 20 очков, к которым представитель Говерлы добавил 8 подборов.

Говерла идет на шестом месте в турнирной таблице Суперлиги. Политехника с четырьмя победами — на восьмом месте.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Политехника-Галичина — Прикарпатье-Говерла — 67:89 (15:33, 18:17, 15:20, 19:19)

Политехника: Нельсон (16), Крамар (12), Сафонов (8), Бачурин (8), Федчук (6), Бартоломеев (6), Качанов (4), Станишевский (3 + 8 подборов), Карпюк (1)

Говерла: Кабацюра (20 + 8 подборов), Старцев (15), Лесик (12), Чугунов (9), М. Тимофийчук (8), Жулавский (6), Горобченко (5 + 7 передач), Дроздов (5), Лонюк (4), Музыченко (3), Аврахов (2)