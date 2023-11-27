Журжий покинул пост главного тренера БК «Старый Луцк-Университет»

Главный тренер БК Старый Луцк-Университет Владимир Журжий покинул свою должность. Решение о смене наставника приняли после совместной встречи руководства клуба, тренерского штаба и игроков.

Команду будет возглавлять вице-президент Дмитрий Чайковский, который ранее был ассистентом главного тренера. Журжий остается и будет работать в структуре клуба на другой должности.

Специалист возглавлял Старый Луцк со времени основания команды. Под его руководством лучане выиграли Первую лигу в своем дебютном сезоне-2017/18.

Старый Луцк занимает девятое место в Суперлиге FAVBET, добыв три победы в десяти матчах. В следующем поединке лучане сыграют с БК Ровно 7 декабря.