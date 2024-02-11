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Джош Гарт зізнався, що остання, кого він гуглив – порноакторка Ліза Енн. Але це не те, що ви подумали

Баскетболіст «Нью-Йорка» Джош Гарт записав новий епізод подкасту зі своїм одноклубником Джейленом Брансоном.

У ньому Брансон змусив Гарта зізнатися, що той гуглив востаннє.

«Останнє, що я гуглив, це те, хто така Ліза Енн. Я справді цього не знав. Її заарештували, так? І я такий «о, хто така ця Ліза Енн?», і я ще побачив, що вона підписана на мене у твіттері. Я такий ще подумав, нам потрібно покликати її на подкаст. Але не думаю, що наші дружини будуть такому раді», – сказав Гарт.

Ліза Енн – відома акторка фільмів для дорослих, що почала зніматися ще у 1993-му. Раніше 51-річна порноакторка неодноразово заявляла про свої стосунки та зустрічі із представниками різних видів спорту.

Напередодні запису подкасту Гарта та Брансона її заарештували в Нью-Йорку на шоу коміка Метта Райфа за те, що вона нібито використовувала телефон та поводилася непристойно.

Фото: НБА, інстаграм Лізи Енн

ua.tribuna.com

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