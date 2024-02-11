Баскетбол
Джош Гарт зізнався, що остання, кого він гуглив – порноакторка Ліза Енн. Але це не те, що ви подумали
Баскетболіст «Нью-Йорка» Джош Гарт записав новий епізод подкасту зі своїм одноклубником Джейленом Брансоном.
У ньому Брансон змусив Гарта зізнатися, що той гуглив востаннє.
«Останнє, що я гуглив, це те, хто така Ліза Енн. Я справді цього не знав. Її заарештували, так? І я такий «о, хто така ця Ліза Енн?», і я ще побачив, що вона підписана на мене у твіттері. Я такий ще подумав, нам потрібно покликати її на подкаст. Але не думаю, що наші дружини будуть такому раді», – сказав Гарт.
Ліза Енн – відома акторка фільмів для дорослих, що почала зніматися ще у 1993-му. Раніше 51-річна порноакторка неодноразово заявляла про свої стосунки та зустрічі із представниками різних видів спорту.
Напередодні запису подкасту Гарта та Брансона її заарештували в Нью-Йорку на шоу коміка Метта Райфа за те, що вона нібито використовувала телефон та поводилася непристойно.
Фото: НБА, інстаграм Лізи Енн