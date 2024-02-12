Защитник Старого Луцка Кольченко — MVP игровой недели в Суперлиге

В символическую пятерку также вошли Элайджа Джойнер, Вадим Заплотинский, Станислав Тимофеенко и Максим Никитин

Защитник Старого Луцка Александр Кольченко признан MVP игровой недели в Суперлиге FAVBET-2023/24 по итогам баблов в Южном и Ровно.

Кольченко в двух поединках команды набирал в среднем 22 очка, а также совершал 6,5 подборов и 3,0 передачи. Защитник сыграл ключевую роль в победах Старого Луцка над БИПА и Черкасскими Мавпами.

Символическая пятерка Суперлиги

Элайджа Джойнер (Ровно) — 17.0 очка, 5.7 передачи, 5.3 подбора (РЭ 20.7);

Александр Кольченко (Старый Луцк) — 22.0 очка, 6.5 подбора, 3.0 передачи (РЭ 19.5);

Вадим Заплотинский (Киев-Баскет) — 8.7 очка, 11.0 подбора, 2.7 блок-шота (РЕ 19.3);

Станислав Тимофеенко (Днепр) — 14.3 очка, 6.3 подбора, 3.0 передачи (РЭ 19.3);

Максим Никитин (Запорожье) — 18.3 очка, 10.0 подбора, 2.0 блок-шота (РЕ 21.7).

В Суперлиге продолжает лидировать Днепр, который одержал 23 победы. Последнее место занимает Кривбасс с двумя победами.

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